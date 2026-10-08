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Écrit par Pauline Neerman
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L’Europe alloue 3,8 millions d’euros aux salariés licenciés de Cora

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Général8 octobre, 2026
Mitiska REIM

Plus d’un millier d’anciens salariés de Cora en Belgique bénéficient d’un soutien supplémentaire dans leur recherche d’emploi. Le Parlement européen débloque 3,82 millions d’euros à cette fin. Fin septembre, 34 % des anciens salariés accompagnés avaient déjà trouvé un nouvel emploi.

Pour l’accompagnement et la formation

Mercredi, le Parlement européen a donné son feu vert à une aide de 3,82 millions d’euros provenant du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Ces fonds doivent aider les anciens salariés des hypermarchés Cora en Belgique à se réinsérer sur le marché du travail après la fermeture. Au total, 1 257 salariés licenciés de Cora et d’un fournisseur sont éligibles, dont 1 010 anciens salariés wallons.

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