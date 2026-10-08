L’Europe alloue 3,8 millions d’euros aux salariés licenciés de Cora

Plus d’un millier d’anciens salariés de Cora en Belgique bénéficient d’un soutien supplémentaire dans leur recherche d’emploi. Le Parlement européen débloque 3,82 millions d’euros à cette fin. Fin septembre, 34 % des anciens salariés accompagnés avaient déjà trouvé un nouvel emploi.

Pour l’accompagnement et la formation

Mercredi, le Parlement européen a donné son feu vert à une aide de 3,82 millions d’euros provenant du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Ces fonds doivent aider les anciens salariés des hypermarchés Cora en Belgique à se réinsérer sur le marché du travail après la fermeture. Au total, 1 257 salariés licenciés de Cora et d’un fournisseur sont éligibles, dont 1 010 anciens salariés wallons.