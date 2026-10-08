Découvrez les lauréats par catégorie du concours « Retailer of the Year Belgium »

Les lauréats par catégorie des prix du public « Mollie Meilleure chaîne de magasins de Belgique » 2026-2027 et « Mollie Webshop Awards Belgium » 2026-2027 ont été dévoilés. Près de 150 000 consommateurs ont voté pour leurs magasins et boutiques en ligne préférés.

33 lauréats

Avec près de 235 000 votes exprimés, les consommateurs belges ont massivement donné leur avis sur leurs enseignes préférées. En moyenne, c’est le critère « Facilité d’achat » qui a obtenu la meilleure note chez les chaînes de magasins, avec une note de 4,28 sur 5. La « convivialité » suivait de près, avec une note moyenne de 4,27. Pour les boutiques en ligne, c’est la rubrique « Assortiment » qui a été la mieux notée, avec une note moyenne de 4,23. Au total, 33 détaillants ont reçu un prix. La remise des prix a eu lieu la semaine dernière lors d’une cérémonie festive au château de Brasschaat.

Les lauréats des prix par catégorie sont nominés pour remporter les titres de « Meilleure chaîne de magasins de Belgique Mollie » 2026-2027, « Mollie Webshop Awards Belgium » 2026-2027 et « Mollie Retailer of the Year » 2026-2027. Une deuxième période de vote sera bientôt lancée pour ces trois titres. Les grands gagnants seront annoncés le jeudi 19 novembre 2026 lors de la RetailDetail Night.

Les lauréats par catégorie du prix « Mollie Meilleure chaîne de magasins de Belgique » 2026-2027

Bébé & Enfant : Kiabi

Salles de bains : X²O Badkamers

Livres et cadeaux : Standaard Boekhandel

Supermarché de quartier : Okay

Électronique grand public : MediaMarkt

Mode féminine : Takko Fashion

Animaleries : Tom&Co

Bricolage : Hubo

Parapharmacie : Kruidvat

Alimentation et boissons : Bon’Ap

Vélos : Lucien

Santé et beauté : Kruidvat

Mode masculine : Takko Fashion

Centres auditifs : Lapperre

Hypermarchés et supermarchés : Lidl

Fournitures de bureau : Ava

Cuisines : ixina

Lingerie et sous-vêtements : HEMA

Opticiens : Pearle Opticiens

Parfumerie : ICI Paris XL

Chaussures : Schoenen Torfs

Lits : Sleepworld

Jouets et jeux : King Jouet

Sport et plein air : Decathlon

Jardin : Aveve

Grand magasin : Action

Décoration : JYSK

Les lauréats par catégorie des « Mollie Webshop Awards Belgium » 2026-2027

Bébé et enfant : Kiabi

Livres et cadeaux : Standaard Boekhandel

Électronique grand public : 123inkt

Mode féminine : Kiabi

Animaux : Zooplus

Bricolage : Hubo

Parapharmacie : Kruidvat

Alimentation et boissons : Drankenshop Broekmans

Santé et beauté : Boozyshop

Mode masculine : Zalando

Hypermarchés et supermarchés : Colruyt

Fournitures de bureau : 123inkt

Lingerie et sous-vêtements : HEMA

Parfumerie : ICI Paris XL

Chaussures : Schoenen Torfs

Lits : Swiss Sense

Jouets et jeux : Drukke mama’s

Sport et plein air : Decathlon

Jardin : Hubo

Supermarché : Lidl

Décoration : JYSK

Meilleur nouveau venu

Joyettes a remporté le « Newcomer Retail Award » 2026-2027. La marque de chocolat s’est imposée face aux autres nominés : Eigenwijs et La Patate. Ce prix est spécialement destiné aux concepts de magasins présents sur le marché belge depuis moins de trois ans. Un groupe varié de nouveaux venus a été évalué tant par le jury que par le public selon des critères tels que l’innovation, l’évolutivité et l’originalité.