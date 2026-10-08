Découvrez les lauréats par catégorie du concours « Retailer of the Year Belgium »

Les lauréats par catégorie des prix du public « Mollie Meilleure chaîne de magasins de Belgique » 2026-2027 et « Mollie Webshop Awards Belgium » 2026-2027 ont été dévoilés. Près de 150 000 consommateurs ont voté pour leurs magasins et boutiques en ligne préférés.
33 lauréats
Avec près de 235 000 votes exprimés, les consommateurs belges ont massivement donné leur avis sur leurs enseignes préférées. En moyenne, c’est le critère « Facilité d’achat » qui a obtenu la meilleure note chez les chaînes de magasins, avec une note de 4,28 sur 5. La « convivialité » suivait de près, avec une note moyenne de 4,27. Pour les boutiques en ligne, c’est la rubrique « Assortiment » qui a été la mieux notée, avec une note moyenne de 4,23. Au total, 33 détaillants ont reçu un prix. La remise des prix a eu lieu la semaine dernière lors d’une cérémonie festive au château de Brasschaat.
Les lauréats des prix par catégorie sont nominés pour remporter les titres de « Meilleure chaîne de magasins de Belgique Mollie » 2026-2027, « Mollie Webshop Awards Belgium » 2026-2027 et « Mollie Retailer of the Year » 2026-2027. Une deuxième période de vote sera bientôt lancée pour ces trois titres. Les grands gagnants seront annoncés le jeudi 19 novembre 2026 lors de la RetailDetail Night.
Les lauréats par catégorie du prix « Mollie Meilleure chaîne de magasins de Belgique » 2026-2027
Bébé & Enfant : Kiabi
Salles de bains : X²O Badkamers
Livres et cadeaux : Standaard Boekhandel
Supermarché de quartier : Okay
Électronique grand public : MediaMarkt
Mode féminine : Takko Fashion
Animaleries : Tom&Co
Bricolage : Hubo
Parapharmacie : Kruidvat
Alimentation et boissons : Bon’Ap
Vélos : Lucien
Santé et beauté : Kruidvat
Mode masculine : Takko Fashion
Centres auditifs : Lapperre
Hypermarchés et supermarchés : Lidl
Fournitures de bureau : Ava
Cuisines : ixina
Lingerie et sous-vêtements : HEMA
Opticiens : Pearle Opticiens
Parfumerie : ICI Paris XL
Chaussures : Schoenen Torfs
Lits : Sleepworld
Jouets et jeux : King Jouet
Sport et plein air : Decathlon
Jardin : Aveve
Grand magasin : Action
Décoration : JYSK
Les lauréats par catégorie des « Mollie Webshop Awards Belgium » 2026-2027
Bébé et enfant : Kiabi
Livres et cadeaux : Standaard Boekhandel
Électronique grand public : 123inkt
Mode féminine : Kiabi
Animaux : Zooplus
Bricolage : Hubo
Parapharmacie : Kruidvat
Alimentation et boissons : Drankenshop Broekmans
Santé et beauté : Boozyshop
Mode masculine : Zalando
Hypermarchés et supermarchés : Colruyt
Fournitures de bureau : 123inkt
Lingerie et sous-vêtements : HEMA
Parfumerie : ICI Paris XL
Chaussures : Schoenen Torfs
Lits : Swiss Sense
Jouets et jeux : Drukke mama’s
Sport et plein air : Decathlon
Jardin : Hubo
Supermarché : Lidl
Décoration : JYSK
Meilleur nouveau venu
Joyettes a remporté le « Newcomer Retail Award » 2026-2027. La marque de chocolat s’est imposée face aux autres nominés : Eigenwijs et La Patate. Ce prix est spécialement destiné aux concepts de magasins présents sur le marché belge depuis moins de trois ans. Un groupe varié de nouveaux venus a été évalué tant par le jury que par le public selon des critères tels que l’innovation, l’évolutivité et l’originalité.