PrimaPrix ferme tous ses magasins à Lille en raison de pertes croissantes

La chaîne de magasins discount espagnole PrimaPrix ferme ses trois magasins situés à Lille. Le réseau français passe ainsi de 31 à 28 points de vente ; il s’agit de la première restructuration d’envergure depuis le lancement de la chaîne en France en 2022.

Coup de frein

Les magasins situés rue Gambetta, à Euralille et rue des Tanneurs fermeront leurs portes dans les prochains jours, rapporte Olivier Dauvers. Ces fermetures font suite à quelques mesures antérieures, plus ponctuelles : PrimaPrix s’était déjà retiré de Meaux et avait fermé ce printemps le magasin de Pontault-Combault, qui était d’ailleurs le tout premier point de vente français de la chaîne. Lille reste toutefois un lieu sensible pour PrimaPrix, car c’était en 2024 la première ville de province française où le détaillant avait ouvert d’emblée trois magasins.

Les activités françaises ont enregistré en 2025 une perte nette de 12 millions d’euros, portant la perte cumulée sur quatre exercices à 24 millions d’euros. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 37 millions d’euros, soit moins de 2 millions d’euros par année commerciale complète et par magasin.

Pourtant, la chaîne était encore en pleine expansion l’année dernière. En 2025, PrimaPrix a ouvert pas moins de quatorze magasins en France, notamment à Grenoble, Saint-Étienne, Le Mans et Angers. Cette année, le rythme a fortement ralenti : depuis janvier, seuls quatre magasins ont vu le jour, tous en Île-de-France.