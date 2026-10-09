Carrefour et Kruidvat proposent des cryptomonnaies dans leurs rayons

Chez Carrefour et Kruidvat, les clients peuvent désormais acheter des cryptomonnaies. Les enseignes ajoutent des bons d’achat en cryptomonnaies à leur gamme de cartes-cadeaux. Elles introduisent ainsi un produit d’investissement à risque dans un environnement commercial familier, mettent en garde les conseillers en investissement.

17 500 points de vente

Aux côtés des cartes-cadeaux Netflix, Zalando et d’autres services, Carrefour et Kruidvat proposent désormais également des bons d’achat pour le bitcoin et d’autres cryptomonnaies. Carrefour propose ces cartes depuis le 9 octobre dans tous ses magasins belges. Press Shop, les stations-service et les commerces de proximité les vendent également déjà. Au total, cela représente environ 17 500 points de vente en Belgique.

Avec ces nouvelles cartes, les détaillants répondent à l’intérêt croissant pour les monnaies numériques. Les clients peuvent acheter un bon d’achat d’une valeur comprise entre 25 et 500 euros, qu’ils convertissent ensuite en ligne en bitcoin, en ether ou en solana. Pour cela, ils doivent toutefois créer un compte et faire vérifier leur identité. L’âge minimum requis est de 18 ans.

Accessible, mais coûteux

Ces cartes sont proposées par la société helvético-autrichienne Cryptonow, qui souhaite toucher un public plus large via des magasins physiques. Pour les détaillants, cela représente un élargissement de leur offre de cartes prépayées, sans qu’ils aient à proposer eux-mêmes des services liés aux cryptomonnaies.

Cette accessibilité a toutefois un prix. Cryptonow prélève une commission de 4,9 % et facture 2,90 euros de frais d’activation pour le Bitcoin Starter Kit. Ainsi, sur un achat de 25 euros, environ 4 euros de frais peuvent être immédiatement déduits. Des frais supplémentaires peuvent également s’appliquer lors de la vente.

Cryptonow dispose d’un agrément européen MiCA, mais l’autorité belge de surveillance financière, la FSMA, continue de mettre en garde contre les risques liés aux investissements dans les cryptomonnaies. La présence de ces cartes dans les rayons des grandes chaînes de magasins rend les cryptomonnaies plus accessibles, mais pas nécessairement plus sûres ni plus avantageuses.