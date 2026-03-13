Amazon veut organiser Prime Day plus tôt

Amazon envisage de reporter son festival de promotions Prime Day à la fin juin, au lieu de juillet. Depuis la pandémie de coronavirus, le géant du commerce électronique n’avait pas organisé sa journée de soldes à une autre période.

La concurrence le devance-t-elle ?

Depuis 2015, Prime Day a généralement lieu en juillet, à l’exception des années marquées par la pandémie de coronavirus. Mais cela pourrait changer : selon Reuters, l’édition de cette année pourrait avoir lieu dès la fin du mois de juin. Le chiffre d’affaires de Prime Day serait alors comptabilisé dans le deuxième trimestre, qui se termine le 30 juin.

Prime Day est un moment important de l’exercice financier pour Amazon et pour les vendeurs sur la plateforme. L’année dernière, les dépenses en ligne se sont élevées à environ 24 milliards de dollars américains (environ 22 milliards d’euros), soit 30 % de plus que l’année précédente.

Cependant, la pression exercée par des concurrents tels que Walmart et Target s’intensifie, ceux-ci organisant leurs propres promotions au cours de la même période et investissant dans des livraisons plus rapides afin de gagner des clients. Amazon cherche-t-il à les devancer en modifiant ses dates à la dernière minute ? Le détaillant n’a lui-même fourni aucune explication à ce sujet.