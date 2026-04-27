Un nouveau plan vise à redynamiser les quartiers commerçants de Bruxelles

Avec un taux de vacance de 18 % et des problèmes persistants en matière de propreté et de sécurité, le commerce de détail à Bruxelles se trouve à un tournant : la municipalité souhaite promouvoir la diversité commerciale dans les 25 quartiers commerçants de la capitale.

Six quartiers prioritaires

Le Pentagone bruxellois, c’est-à-dire le centre-ville situé à l’intérieur du petit périphérique, compte plus de 7 000 commerces. Avec 33,6 magasins pour 1 000 habitants, la densité commerciale y est largement supérieure à la moyenne régionale de 18,5, mais le taux de vacance y atteint 18 % et peut grimper jusqu’à 21 % dans certains quartiers. Outre des problèmes persistants en matière de propreté et de sécurité, la forte progression des fast-foods et des snack-bars menace la diversité commerciale. Bref, il est temps de mettre en place un plan d’action, estime Didier Wauters (Les Engagés), échevin des Affaires économiques et du Commerce.