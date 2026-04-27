Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Stefan Van Rompaey
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Un nouveau plan vise à redynamiser les quartiers commerçants de Bruxelles

icon
Général27 avril, 2026
Shutterstock.com

Avec un taux de vacance de 18 % et des problèmes persistants en matière de propreté et de sécurité, le commerce de détail à Bruxelles se trouve à un tournant : la municipalité souhaite promouvoir la diversité commerciale dans les 25 quartiers commerçants de la capitale.

Six quartiers prioritaires

Le Pentagone bruxellois, c’est-à-dire le centre-ville situé à l’intérieur du petit périphérique, compte plus de 7 000 commerces. Avec 33,6 magasins pour 1 000 habitants, la densité commerciale y est largement supérieure à la moyenne régionale de 18,5, mais le taux de vacance y atteint 18 % et peut grimper jusqu’à 21 % dans certains quartiers. Outre des problèmes persistants en matière de propreté et de sécurité, la forte progression des fast-foods et des snack-bars menace la diversité commerciale. Bref, il est temps de mettre en place un plan d’action, estime Didier Wauters (Les Engagés), échevin des Affaires économiques et du Commerce.

En savoir plus sur... Général
Voir plus
Les plus lus
Suivre RetailDetail