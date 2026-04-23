Le cash fait son grand retour : les distributeurs automatiques refont leur apparition

Le gouvernement fédéral oblige les banques à rendre l’accès à l’argent liquide à nouveau généralisé : d’ici 2027, personne ne devra plus parcourir plus de 5 kilomètres pour retirer de l’argent. Des distributeurs automatiques feront ainsi leur retour dans les magasins.

Fin d’un déclin qui dure depuis des années

Cette mesure fait suite à une forte baisse du nombre de distributeurs. Entre 2015 et 2022, près de 40 % du réseau a disparu, rapporte HLN. Fin 2021, la Belgique comptait encore 5 479 distributeurs, mais ce nombre est tombé à 3 379 à la fin de l’année dernière. Le gouvernement souhaite inverser cette tendance : le ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, affirme explicitement que « la situation ne doit jamais être pire pour le consommateur qu’elle ne l’était en 2021 ».