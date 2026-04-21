Uber Eats lance un nouveau service de retour aux États-Unis, qui permet aux clients de renvoyer par coursier les articles qu’ils ont achetés via la plateforme. Ce service promet de simplifier la procédure de retour en quelques clics dans l’application.

Des retours aussi simples que les commandes

La nouvelle fonctionnalité simplifie le processus de retour à quelques clics dans l’application. Les clients sélectionnent l’article à retourner dans leur historique de commandes, indiquent la raison et choisissent l’enlèvement par un livreur – moyennant des frais. Dès que le livreur récupère le colis, Uber Eats procède au remboursement immédiat du montant de l’achat (hors frais de livraison et pourboires).

« Que vous ayez des doutes sur ce nouveau casque audio ou que vous ayez commandé la mauvaise couleur de peinture : avec Uber Eats, vous pouvez désormais faire vos achats en toute confiance, sachant que le retour se déroule aussi facilement que la livraison elle-même », a déclaré l’entreprise dans un communiqué de presse. Le service est disponible pour les articles d’une valeur minimale de 20 dollars, achetés auprès de milliers de détaillants participants, dont Best Buy, Petco et Dick’s Sporting Goods. Les clients conservent également la possibilité de rapporter eux-mêmes les articles en magasin sans frais.

La commodité a un prix

Le tarif de retour est calculé en fonction de la distance et du temps, à l’instar d’un tarif de livraison. Uber Eats souligne que le service s’adresse principalement aux consommateurs qui, ainsi, « n’auront plus jamais à chercher une place de parking au centre commercial ».

Pour l’instant, le service n’est disponible qu’aux États-Unis, mais l’entreprise annonce son intention d’étendre la liste des détaillants participants. On ne sait pas encore si et quand le service sera disponible en Europe.

La bataille du non-alimentaire

Cette initiative souligne l’ambition de devenir une plateforme de vente au détail « tout-en-un », où les consommateurs ne se contentent pas de commander de la nourriture et des courses : en intégrant les retours, la plateforme réduit les obstacles à l’achat de produits non alimentaires. L’un des principaux inconvénients du shopping en ligne disparaît ainsi : les tracas logistiques liés aux retours.

Son rival Just Eat Takeaway.com passe lui aussi du statut de livreur de repas à celui de « détaillant à la demande », notamment via l’électronique. Le non-alimentaire attire « ». Les (anciennes) plateformes de repas souhaitent ainsi s’ancrer dans les habitudes d’achat des consommateurs.