Sursis pour le magnat de l’immobilier bruxellois Gérald Hibert

Gérald Hibert bénéficie d’un délai supplémentaire d’un mois : le tribunal de Bruxelles accorde au groupe immobilier GH jusqu’au 18 mai pour engager une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Les banques restent toutefois sceptiques quant au plan de sauvetage.

Un plan de sauvetage qui rend nerveux

Le jugement de faillite du groupe immobilier de Gérald Hibert, qui compte dans son portefeuille des immeubles commerciaux bruxellois emblématiques tels que les Galeries Louise et la Toison d’Or, a été reporté d’un mois. Cette décision fait suite à une demande de restructuration déposée in extremis, qui s’appuie sur un investissement américain de 500 millions d’euros. Mais les banques, qui avaient déposé la demande de mise en faillite, n’y croient guère. C’est ce que rapporte La Libre.