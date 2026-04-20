Les chaînes de sport et les magasins discount ont le vent en poupe à l’échelle mondiale, l’électroménager sous pression

Les chaînes de sport et de mode de vie ainsi que les magasins discount sont les grands gagnants du nouveau classement des 50 plus grands détaillants internationaux, un classement dominé par des noms américains et européens bien connus. Les chaînes d’électroménager sont sous pression.

Un nouveau venu dans le top 10

Kantar, en collaboration avec la NRF (National Retail Federation américaine), a établi un classement mondial des détaillants actifs à l’international, sur la base de leur chiffre d’affaires national et international. Pour figurer dans ce classement, les détaillants doivent avoir un investissement direct dans au moins trois pays. Les revenus provenant d’activités autres que la vente au détail (comme Amazon Web Services) sont exclus.