Galeria demande aux propriétaires immobiliers un report du paiement des loyers

Après trois faillites, la chaîne allemande de grands magasins Galeria se trouve à nouveau en difficulté financière : le détaillant a demandé à plusieurs propriétaires de locaux commerciaux un report de paiement des loyers.

Chiffre d’affaires inférieur aux prévisions

Plusieurs bailleurs ont déclaré indépendamment les uns des autres au journal allemand Immobilien Zeitung, une publication sœur du Lebensmittel Zeitung, que Galeria avait demandé un report de paiement de loyer. Le détaillant souhaiterait reporter sans intérêts le paiement des loyers d’avril et de septembre et ne les régler qu’en avril et octobre 2027. La chaîne de grands magasins n’aurait, dans plusieurs cas, pas encore payé le loyer d’avril.

Tous les propriétaires de magasins ne semblent pas disposés à accéder à cette demande : « Nous avons refusé le report, car après trois faillites, nous avons quelque peu perdu confiance dans la pérennité du concept », déclare un bailleur au journal. Galeria ne souhaite pas fournir d’informations sur les discussions ou négociations en cours.

Il semble toutefois clair que l’entreprise se trouve à nouveau en difficulté financière après les trois faillites des six dernières années. Au cours de l’exercice 2024/25, Galeria était encore rentable sur le plan opérationnel avec un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards d’euros, mais les chiffres d’affaires enregistrés depuis le 1er octobre sont inférieurs aux prévisions. Les charges locatives annuelles pour les 83 magasins restants se situent entre 100 et 120 millions d’euros.