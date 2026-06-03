NRF 2026 : Retail’s Big Show Europe à Paris : l’avenir du retail se joue dès maintenant

© Anne-Emmanuelle Thion

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(Publireportage) La communauté mondiale la plus influente du retail se donne rendez-vous à Paris pour NRF 2026 : Retail’s Big Show Europe qui se tiendra dans la capitale du 15 au 17 septembre 2026.

La National Retail Federation, fédération internationale représentant le secteur du commerce de détail, organise les événements Retail’s Big Show, considérés comme la référence internationale en matière d’intelligence et d’innovation retail. L’édition phare de New York ouvre l’année chaque mois de janvier en rassemblant plus de 41 000 participants au Javits Convention Center, suivie par l’édition Asie-Pacifique à Singapour en juin, puis par l’événement parisien en septembre.

À Paris, 12 000 professionnels issus de 60 pays se réuniront, parmi lesquels 4 200 marques, 525 exposants et 200 intervenants répartis sur plus de 100 sessions exclusives, conçues en collaboration avec 24 membres de l’Advisory Board.

Cette deuxième édition européenne a pour thème “The Next Now”, dans un contexte d’accélération technologique, de montée en puissance de l’intelligence artificielle, d’évolution constante des attentes des consommateurs et d’exigences croissantes en matière de durabilité. NRF 2026 Europe mettra en lumière les principaux leviers de croissance du secteur, notamment : les chaînes d’approvisionnement intelligentes, les parcours clients personnalisés, le design circulaire & l’importance des collaborations transfrontalières

Les cinq piliers de transformation qui façonnent la compétitivité du retail européen seront au cœur de l’événement :

– IA agentique et services clients

– Prévision de la demande et personnalisation

– Création de communautés et rôle des influenceurs

– Licences, propriété intellectuelle et nouveaux modèles économiques

– Retail media

Deux types de pass à disposition, selon vos objectifs :

Expo Pass

Idéal pour découvrir les dernières solutions, rencontrer les exposants et prendre le pouls du marché. Votre porte d’entrée vers trois jours d’innovation retail qui comporte : l’accès pendant 3 jours aux 2 halls d’Expo, l’accès au Startup Hub et l’Innovators Showcase et tout le cycle de sessions « Exhibitor Big Ideas ».

All-Access Pass

L’expérience complète. Il inclut tout ce qui est proposé dans l’Expo Pass ainsi que l’accès à la scène la plus prestigieuse du retail :

programme exclusif de keynotes C-level

interventions des leaders qui façonnent le retail de demain

Parmi les intervenants annoncés : Alex Baldock (CEO de Currys), Ruth Andrade (Lush), Fernanda Dalben (Dalben Group), Fiennes Davey (Kingfisher) et Sarah Jackson (Primark), entre autres.

Plus que quelques jours pour profiter du tarif Early Bird. Achetez votre pass dès maintenant et économisez 400 €. Les discussions qui auront lieu lors du NRF 2026 : Retail’s Big Show Europe façonneront la prochaine vague du retail. Ne manquez pas cet événement. Du 15 au 17 septembre, à Paris Expo Porte de Versailles.