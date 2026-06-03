Le groupe Pepco cède la chaîne polonaise Dealz à un investisseur

Le discounter Pepco cède sa chaîne polonaise Dealz, déficitaire, à un investisseur européen spécialisé dans le commerce de détail. Le groupe se retire ainsi du secteur des biens de grande consommation pour se concentrer sur son cœur de métier.

Transformation stratégique

Pepco a conclu un accord préliminaire concernant la vente de 100 % des actions de Dealz Poland à une société nouvellement créée, fondée par un investisseur européen spécialisé dans le commerce de détail. C’est ce qu’annonce le détaillant dans un communiqué de presse. Le groupe, qui a également vendu l’année dernière sa filiale britannique Poundland , souhaite se concentrer pleinement sur sa chaîne Pepco, en pleine croissance et plus rentable, spécialisée dans le textile et les articles non alimentaires généraux.