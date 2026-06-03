Une nouvelle amende de plusieurs millions d’euros pour Shein en France

L’Autorité française de protection des consommateurs a de nouveau infligé deux amendes à Shein, pour un montant total de plus de 22 millions d’euros, en raison de graves manquements en matière de traçabilité, d’informations environnementales, de délais de retour et de conditions de livraison.

Les amendes s’accumulent

Une première amende d’un montant de 5,77 millions d’euros est infligée à Shein pour non-respect du délai de retour légal de 14 jours pour certains produits, et pour avoir omis de fournir des informations environnementales essentielles sur l’origine des matériaux. La deuxième amende, d’un montant de 16,73 millions d’euros, est infligée parce que les confirmations de commande envoyées aux consommateurs ne répondaient pas aux exigences légales. Les mentions obligatoires concernant le prix des articles, la date ou le délai de livraison, ainsi que les informations sur l’identité et les coordonnées du vendeur, faisaient défaut.

Ces nouvelles amendes portent le montant total des sanctions infligées à Shein en France à plus de 210 millions d’euros. En juillet dernier, la boutique en ligne chinoise s’était déjà vu infliger une amende de 40 millions d’euros pour pratiques commerciales trompeuses. En septembre, une amende de 150 millions d’euros lui a été infligée pour non-respect de la législation sur les cookies. Shein qualifie les sanctions infligées de « disproportionnées et discriminatoires » et fait appel. Le ministre français du Commerce, Serge Papin, parle de « concurrence déloyale » de la part de Shein.