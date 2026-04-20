Le chiffre d’affaires de Galeria en chute libre

La chaîne allemande de grands magasins Galeria traverse à nouveau une période difficile : rien qu’au cours du premier semestre de son exercice en cours, le détaillant aurait perdu plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Selon des sources bien informées, les ventes de Pâques auraient été « un désastre ».

Difficultés financières

Entre le 1er octobre et le 31 mars, le chiffre d’affaires des magasins physiques de Galeria aurait été inférieur d’environ 110 millions d’euros à celui de l’année dernière, selon des initiés, rapporte le magazine spécialisé allemand Textilwirtschaft. La marge brute serait inférieure de plus de 60 millions d’euros à celle de l’année précédente. Les récentes ventes de Pâques auraient été, selon un initié, « une catastrophe totale », rapporte le magazine. À l’instar d’autres détaillants, la chaîne de grands magasins subit une réticence croissante de la part des clients en raison de la guerre en Iran.

La semaine dernière, on a appris que Galeria avait demandé à plusieurs propriétaires de locaux commerciaux un report de paiement des loyers. Il semble fort probable que le détaillant se trouve à nouveau en grande difficulté financière après les trois faillites des six dernières années. La chaîne de grands magasins compte encore 83 magasins et environ 12 000 employés en Allemagne. Au cours du dernier exercice, le chiffre d’affaires s’élevait à environ 2 milliards d’euros.

Toujours selon des sources internes, Galeria souhaiterait organiser une grande braderie à partir du mois de mai afin de se procurer des liquidités. L’entreprise n’a pas souhaité réagir aux informations publiées par Textilwirtschaft.