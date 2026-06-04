[Analyse] La génération Z préfère les magasins physiques aux achats en ligne

Plus de la moitié de la génération Z (les 14-29 ans) préfère se rendre en magasin plutôt que d’acheter directement en ligne. Les plus jeunes consommateurs recherchent l’efficacité, l’expérience et le sens : le shopping doit être pratique, mais aussi créer des liens, surprendre et laisser des souvenirs.

Des achats alliant objectif et expérience

Le comportement d’achat des jeunes varie fortement selon les situations : 83 % déclarent parfois rechercher avant tout l’efficacité, et d’autres fois vouloir flâner et découvrir de nouvelles choses. Bien que 75 % souhaitent avant tout obtenir rapidement et facilement ce qu’ils veulent, la composante émotionnelle et sociale continue de peser lourdement dans leur comportement d’achat.