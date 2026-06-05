Amazon investit 10 milliards d’euros dans les robots et la livraison rapide en Europe

Au cours des prochaines années, Amazon consacrera plus de 10 milliards d’euros à l’extension et à la modernisation de son réseau logistique européen. Cet investissement porte sur de nouvelles technologies robotiques, une capacité de distribution accrue et la création de 25 000 emplois supplémentaires en Europe.

Une nouvelle génération de robots

L’un des points forts est la dernière version de Proteus, le robot autonome d’Amazon. Grâce à l’intelligence artificielle, le robot est désormais capable d’exécuter des tâches à partir de simples instructions textuelles données par les employés. Proteus détermine ensuite lui-même les priorités, l’itinéraire et le timing de la tâche.