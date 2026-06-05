La moitié des dépenses en ligne des Allemands à l’étranger est destinée à la Chine

En 2025, les Allemands ont dépensé près d’un milliard d’euros dans le commerce électronique. Ils effectuent principalement leurs achats dans leur propre pays, mais 12 % de ces dépenses sont destinées à des prestataires étrangers. La Chine représente près de la moitié (49 %) de ces dépenses, suivie par la France (22 %) et les Pays-Bas (19 %).

Le commerce électronique continue de croître

En 2025, le marché allemand du commerce électronique a progressé de 3,9 %, pour atteindre un chiffre d’affaires total de 92,3 milliards d’euros. Les consommateurs allemands passent en moyenne 35 commandes par an, d’une valeur moyenne de 53,2 euros. C’est ce qui ressort des derniers chiffres publiés par l’association allemande du commerce de détail Handelsverband Deutschland (HDE).