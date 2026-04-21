Bol victime d’une fausse fuite de données : une nouvelle tendance dans la cybercriminalité

Un pirate informatique affirme détenir les données personnelles de 400 000 clients belges de Bol et propose ces données à la vente sur le dark web. Mais ce qui semblait à première vue être une importante fuite de données s’avère plutôt être une escroquerie grandiloquente.

Une offre suspecte (à bas prix)

L’affaire a été révélée lorsqu’un utilisateur a annoncé sur un forum du dark web qu’il était en possession d’une base de données contenant des informations sur les clients de Bol. Pour seulement 100 euros, il était possible d’acheter l’ensemble des données, comprenant noms, adresses, numéros de téléphone et informations de paiement.