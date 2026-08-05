Pourquoi Wibra invite une centaine de « Wibsters » au concert de Pommelien Thijs
- Broeklin, le successeur d’Uplace, pose les bases de son ouverture prévue en 2028
Le projet Broeklin prend forme. Les premiers travaux de terrassement ont commencé sur l'ancien site d'Uplace à Machelen. La construction proprement dite devrait débuter dans le courant de l'année, l'ouverture étant prévue pour 2028.
- Bol proposera davantage de données et d’analyses à ses partenaires commerciaux
À la demande de l'autorité de contrôle néerlandaise, Bol, la boutique en ligne d'Ahold Delhaize, a mis en œuvre plusieurs améliorations visant à renforcer la transparence tant pour les consommateurs que pour les partenaires commerciaux.