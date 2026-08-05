Broeklin, le successeur d’Uplace, pose les bases de son ouverture prévue en 2028

Le projet Broeklin prend forme : les premiers travaux de terrassement ont commencé sur l’ancien site d’Uplace à Machelen. La construction proprement dite devrait démarrer dans le courant de l’année, l’ouverture étant prévue en 2028.

D’un temple du shopping à un quartier urbain mixte

Au cours des prochains mois, l’entrepreneur préparera le terrain pour la construction. Des engins tamisent la couche supérieure du sol et traitent les gravats encore présents sur le site. Selon l’administration communale, il ne s’agit pas d’une dépollution des sols, mais d’interventions préparatoires en vue de la prochaine phase de construction. Les travaux devraient durer jusqu’en novembre au plus tard et constituent « le prélude aux travaux de construction proprement dits qui débuteront plus tard cette année », rapporte VRT Nws.

Avec Broeklin, le site Uplace, controversé depuis des années, trouve une nouvelle vocation. Alors qu’Uplace était surtout connu comme un projet commercial à grande échelle, le promoteur opte désormais pour une mixité plus large de fonctions. Outre des magasins, le projet comprendra notamment des espaces de travail, des établissements de restauration, des locaux pour les entrepreneurs, une salle de concert et une ferme urbaine. Broeklin devrait ainsi devenir un quartier mixte où le commerce de détail s’inscrit dans un écosystème urbain plus large.

Lors de l’événement « Captains of Retail » organisé par RetailDetail le 16 septembre, le PDG Bart Verhaeghe dévoilera sa vision et sa stratégie devant un public composé de PDG du secteur de la distribution. Attention : cet événement est accessible uniquement sur invitation.