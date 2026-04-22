Un nouveau prêt donne un peu de répit à Galeria

La chaîne allemande de grands magasins Galeria va bénéficier d’un nouveau prêt de 10 millions d’euros accordé par son actionnaire minoritaire Bain Capital. Ces fonds doivent permettre au détaillant de surmonter une période financièrement difficile.

Période mouvementée

Les problèmes de liquidités de Galeria sont apparus récemment à la suite d’informations faisant état d’une baisse du chiffre d’affaires et de loyers impayés. Le détaillant a demandé un report de loyer pour l’ensemble de ses 83 magasins, les loyers de mars et avril ne devant être payés qu’à l’automne. Tous les bailleurs n’ont pas accepté cette proposition. De plus, l’évolution du chiffre d’affaires s’avère décevante cette année.

Le crédit relais que Bain Capital accorde aujourd’hui tombe donc à point nommé. L’entreprise, qui a redémarré après trois faillites, traverse à nouveau une période de turbulences, au cours de laquelle le directeur financier Christian Sailer a récemment été licencié. Le détaillant a également déjà indiqué que de nouvelles fermetures de magasins n’étaient pas exclues.