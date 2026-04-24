Un quart de toutes les ventes en ligne européennes provient de l’étranger

Le commerce électronique international transfrontalier entre dans une nouvelle phase : après des années de croissance explosive, le secteur semble désormais atteindre sa maturité. À l’heure actuelle, 25 % du marché européen du commerce électronique est déjà « transfrontalier ».

« L’époque de la croissance effrénée est révolue »

En 2025, le chiffre d’affaires total des ventes en ligne transfrontalières (hors voyages) s’élevait à 108 milliards d’euros, soit 25 % du marché européen du commerce électronique. Il s’agit d’une légère reprise après un creux en 2024, mais la dynamique a clairement changé : alors que l’expansion rapide était auparavant la norme, l’efficacité, la rentabilité et la résilience opérationnelle sont désormais au centre des préoccupations.