[Analyse] Amazon contrôle 63 % de l’ensemble du commerce électronique allemand, mais la concurrence gagne du terrain

Amazon contrôle pas moins de 63 % de l’ensemble du commerce en ligne allemand. Pourtant, la concurrence commence à éroder cette position dominante : Temu et Shein connaissent une croissance fulgurante. Parallèlement, un nouveau marché en pleine expansion voit le jour : l’alimentation.

Temu et Shein gagnent du terrain

Pas moins de 97 % des acheteurs en ligne allemands font leurs achats sur Amazon. Six sur dix sont abonnés à Prime et, selon le cabinet d’études IFH Köln, 39 % font partie du groupe des gros consommateurs d’Amazon. Et l’impact s’étend encore plus loin : Amazon influencerait indirectement 24 % supplémentaires des ventes en ligne, par exemple parce que les consommateurs l’utilisent pour rechercher des produits, comparer les prix ou découvrir des offres. Au total, 41 % du chiffre d’affaires étudié était directement ou indirectement lié à Amazon.