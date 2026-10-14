Docks Bruxsel accueille un nouveau cinéma après la faillite du White Cinema

Le centre commercial Docks Bruxsel accueillera à nouveau un cinéma. Le groupe liégeois Gehlen y ouvre une deuxième succursale de Moviemills, déjà présent à Malmedy. L’ancien exploitant, White Cinema, avait déposé le bilan le 12 février.

Huit salles

Moviemills a repris l’infrastructure de l’ancien White Cinema situé dans le centre commercial bruxellois. Le cinéma était présent à Docks Bruxsel depuis 2017. Pour Docks, le cinéma constitue un pôle d’attraction majeur, capable d’attirer des visiteurs au centre commercial même en dehors des heures d’ouverture habituelles.