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Écrit par Pauline Neerman
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Docks Bruxsel accueille un nouveau cinéma après la faillite du White Cinema

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Général14 octobre, 2026

Le centre commercial Docks Bruxsel accueillera à nouveau un cinéma. Le groupe liégeois Gehlen y ouvre une deuxième succursale de Moviemills, déjà présent à Malmedy. L’ancien exploitant, White Cinema, avait déposé le bilan le 12 février.

Huit salles

Moviemills a repris l’infrastructure de l’ancien White Cinema situé dans le centre commercial bruxellois. Le cinéma était présent à Docks Bruxsel depuis 2017. Pour Docks, le cinéma constitue un pôle d’attraction majeur, capable d’attirer des visiteurs au centre commercial même en dehors des heures d’ouverture habituelles.

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