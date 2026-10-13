EasyShop se lance dans 21 pays européens : « concurrent d’Amazon »

Stelios Haji-Ioannou, le fondateur d’easyJet, lance easyShop.com, une nouvelle plateforme de vente en ligne destinée à concurrencer Amazon. Désormais, ce nouveau venu est officiellement présent dans 21 pays européens, dont la Belgique et la France.

« Simplicité, prix compétitifs et choix »

L’entrepreneur qui a lancé easyJet il y a trente ans pour défier les compagnies aériennes établies souhaite insuffler cette même mentalité de challenger au commerce en ligne avec easyShop.com : une nouvelle plateforme de vente en ligne proposant un large assortiment, qui ne gère pas de stocks, ne vend pas de marques propres et ne fera jamais concurrence à ses partenaires commerciaux. Grâce à un compte unique, les détaillants pourront vendre sur 21 marchés, avec un calcul automatique de la TVA, promet ce nouvel acteur.

« La concurrence est bénéfique pour les consommateurs et pour les entreprises. Aucun marché n’a intérêt à ce que tout le monde ait le sentiment de ne pouvoir se tourner que vers un seul et même endroit », déclare Stelios Haji-Ioannou : « EasyShop allie les valeurs qui ont toujours caractérisé la marque easy – simplicité, prix compétitifs et choix – à un modèle de place de marché qui aide les détaillants à se développer plutôt que de leur faire concurrence. Je suis convaincu qu’il y a largement de la place pour un regard neuf sur le commerce en ligne. »

EasyShop est géré et exploité par OnCommerce, la société spécialisée dans les technologies de places de marché à l’origine d’OnBuy et de Comet, une place de marché qui sera lancée prochainement. Après un déploiement progressif des sites locaux, des centaines de détaillants vendent déjà sur easyShop. Pour les consommateurs, easyShop rassemble, selon ses propres termes, les produits de détaillants fiables en un seul endroit, avec des prix compétitifs, la livraison gratuite sur des millions de produits, des récompenses à chaque achat, des options de paiement flexibles et des avis vérifiés.