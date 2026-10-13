Tech for Retail 2026 : au cœur des transformations du retail

(Publireportage) Les 30 novembre et 1er décembre, Tech for Retail revient à Paris Expo Porte de Versailles. Pour sa 6e édition, le rendez-vous réunira l’écosystème du retail autour de plus de 420 exposants, dont plus de 75 startups et plus de 200 conférences.

Le retail entre dans une nouvelle phase. Intelligence artificielle agentique, nouveaux usages des LLM, retail media, commerce unifié, hyperpersonnalisation ou automatisation de la supply chain : les technologies et les nouveaux usages se multiplient et font évoluer les pratiques du secteur.

C’est précisément autour de ces évolutions que Tech for Retail 2026 construira sa 6e édition, les 30 novembre et 1er décembre à Paris Expo Porte de Versailles. Pendant deux jours, enseignes, experts, startups et exposants se retrouveront pour explorer toutes les dernières innovations du secteur.

Des visions de dirigeants et des retours d’expérience

Pour donner de la profondeur à ces enjeux, Tech for Retail réunira également plusieurs dirigeants du commerce européen pour des keynotes d’exceptions, notamment :

Alexandre Bompard, Président-Directeur Général de Carrefour,

Nadine Graf, President Europe, UK & Ireland & Emerging Markets, The Estée Lauder Companies

Delphine Viguier-Hovasse, Chief Innovation & Prospective Officer et membre du Comité Exécutif de L’Oréal Groupe,

Sylvain Munnier, Directeur Général France & Ibéria de Lego

Mikko Kärkkäinen, Co-fondateur et CEO de RELEX Solutions

Jean Richard de Latour, Chief Executive Officer de Tom&Co

Leurs prises de parole s’inscrivent dans un programme de plus de 200 conférences, accessibles à tous les visiteurs, pour décrypter les grandes évolutions et les enjeux qui façonnent le retail.

Des solutions pour répondre aux nouveaux enjeux du retail

Le salon permet aux visiteurs de découvrir les solutions et technologies développées pour répondre aux enjeux actuels du retail : connaissance et personnalisation client, performance commerciale, expérience en magasin, paiement, data, supply chain, retail media ou encore commerce unifié.

Le Village Startups apportera une autre perspective, avec plus de 75 jeunes entreprises réunies autour de technologies et de nouveaux usages. Véritable espace d’échange et de découverte, le Village promet d’être particulièrement dynamique, avec des startups de moins de 3 ans venues présenter leurs solutions et partager leur vision du retail. Une manière de découvrir de nouvelles approches et de repérer les innovations susceptibles de faire évoluer les pratiques du secteur.

L’IA passe de l’expérimentation aux usages

Parmi les sujets qui traverseront cette édition, l’intelligence artificielle occupera une place toute particulière.

L’IA agentique et les assistants autonomes, les nouveaux usages des LLM, le marketing à l’ère des agents intelligents ou encore l’utilisation de l’IA dans les achats et la négociation feront partie des sujets explorés. Le programme s’intéressera également à son impact sur l’expérience client, les opérations, la prise de décision et le magasin physique.

L’enjeu est désormais d’identifier où et comment l’IA peut créer de la valeur. Une problématique qui concerne tous les secteurs.

De l’inspiration à la découverte des solutions

Tech for Retail mise également sur de nombreux formats pour proposer une expérience toujours plus enrichissante et personnalisée aux visiteurs.

Les visites guidées thématiquesproposent ainsi des parcours construits autour de problématiques précises, tels que :

Le vendeur augmenté : Clienteling, IA copilote et mobilité

Agentic commerce & GEO : Visible dans un monde sans clic

Nouveaux revenus : retail media, services et seconde main

Tour Retail – Magasin connecté : retail media in-store, sobriété et signal émotionnel

Productivité des sièges : agents IA, no-code et fonctions support

Hyper-personnalisation omnicanale & commerce unifié

Supply chain & entrepôt augmentés : de l’IA prédictive à la robotique

Ces parcours permettent de cibler les solutions les plus pertinentes en fonction des enjeux de chaque entreprise et de faciliter les échanges avec les exposants.

Des visites guidées personnalisées sont également proposées aux grands groupes de retailers, avec des parcours construits autour de leurs enjeux et centres d’intérêt, afin de faciliter les échanges et les rencontres avec les exposants. Au total, plus de 80 visites guidées seront organisées pendant les deux jours du salon, pour permettre aux participants d’explorer directement les solutions et innovations qui les intéressent.

Un lieu pour observer les évolutions du marché

Au-delà des exposants et des conférences, Tech for Retail propose également plusieurs animations pour favoriser les échanges et mettre en lumière les initiatives du secteur. Pitch Innovations, Awards, Podcast Corner ou encore les rendez-vous 1TO1 permettront aux visiteurs de découvrir de nouveaux projets, de partager des retours d’expérience et d’échanger directement avec les différents acteurs du commerce.

Cette dimension prend une nouvelle ampleur en 2026 avec l’arrivée de Tech for Retail au sein du groupe Easyfairs. Présent dans plus de 200 événements professionnels à travers le monde, le groupe entend accompagner le développement international du salon et renforcer ses connexions avec les écosystèmes européens de l’innovation.

Rendez-vous les 30 novembre et 1er décembre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles.

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*Offre réservée aux retailers, valeur du badge 440€TTC