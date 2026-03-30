« Chaos aux caisses » temporaire suite à une panne des paiements par carte

(Mis à jour) Une perturbation majeure chez Wordline a paralysé les opérations de paiement en Belgique peu avant midi. Les paiements électroniques et les retraits d’argent ont été temporairement impossibles, ce qui a parfois entraîné de longues files d’attente aux caisses. Or, un peu moins d’une heure plus tard, les problèmes seraient en grande partie résolus.

Dû à des travaux de maintenance ?

Plusieurs médias ont signalé à partir de 12h30 une panne à grande échelle des transactions de paiement électroniques. Les clients ne pouvaient pas retirer d’argent et, dans les magasins, les terminaux de paiement refusaient massivement de fonctionner. Le prestataire de services de paiement Worldline a confirmé la panne, mais n’a pas encore donné de précisions sur la cause ou l’impact.

Selon les premières estimations, la panne pouvait durer plusieurs heures, mais elle a finalement été résolue plus rapidement : selon HLN, les paiements étaient à nouveau possibles un peu moins d’une heure plus tard et les files d’attente dans les magasins se sont rapidement dissipées. Selon VTM Nieuws, cette panne soudaine a en effet provoqué un bref chaos dans les magasins et les supermarchés.

D’après les premières informations, les paiements par chèques-repas semblaient toutefois fonctionner, et les paiements en espèces restaient bien sûr possibles. Toutes les régions et tous les commerçants n’auraient pas été touchés de la même manière : dans certains magasins, les paiements électroniques restaient possibles, tandis qu’ailleurs, les perturbations se limitaient à des difficultés de paiement.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Worldline a procédé à des travaux de maintenance prévus sur le réseau de paiement. L’entreprise avait prévenu à l’avance que ces interventions pourraient avoir des répercussions sur les paiements effectués dans les magasins, les boutiques en ligne et les stations-service, ainsi que sur les retraits d’argent. Il n’est toutefois pas certain que les problèmes actuels soient directement liés à ces travaux de maintenance.