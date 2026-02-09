Chaos IA chez Alibaba : chatbot surchargé cesse de fonctionner au moment de pointe

L’ambitieux chatbot IA Qwen d’Alibaba a dû jeter l’éponge lors d’une promotion pour le Festival du Printemps chinois. Le chatbot n’a pas pu faire face à l’afflux massif de visiteurs et a temporairement cessé de distribuer des bons de réduction. Une situation embarrassante pour le géant technologique, qui souhaitait justement montrer à quel point son IA était déjà avancée.

Panne technique : « Trop enthousiaste »

Les problèmes ont commencé lorsque Alibaba a lancé la semaine dernière une promotion permettant aux utilisateurs de commander gratuitement du bubble tea auprès de chaînes populaires telles que Heytea et Luckin Coffee via Qwen, qui aide les utilisateurs à faire leurs achats à l’aide de commandes vocales. Cette promotion s’inscrivait dans le cadre d’un plan plus vaste de 3 milliards de yuans (environ 430 millions d’euros) visant à attirer de nouveaux utilisateurs pendant la fête du Printemps, une période où les Chinois font traditionnellement leurs achats en ligne en masse. En neuf heures, 10 millions de commandes avaient déjà été passées, un succès sans précédent, mais aussi le début des ennuis.