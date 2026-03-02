Des retards à l’inflation des prix : ce que le retail peut attendre de la guerre en Iran

(mis à jour) Les raids en Iran risquent de déclencher une nouvelle tempête dans le retail. Depuis ce week-end, le trafic maritime dans le détroit crucial d’Ormuz est pratiquement à l’arrêt, ce qui compromet l’approvisionnement, tandis que les coûts et les prix de l’énergie montent en flèche.

Onde de choc logistique

Le week-end dernier, plusieurs navires ont été attaqués dans le détroit d’Ormuz, qui relie le golfe Persique au golfe d’Oman. L’Iran nie avoir bloqué cette artère cruciale, qui accueille chaque année quelque 21 000 pétroliers et environ 34 000 navires au total, mais les compagnies maritimes et les assureurs ont désormais décidé d’éviter cette route.