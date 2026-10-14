DreamLand remporte le Prix Mercure 2026 de Comeos

Le successeur d’e5 est connu : DreamLand remporte le Prix Mercure décerné par la fédération du commerce de détail Comeos. Le Prix Cupido, qui récompense la start-up la plus prometteuse du retail, revient à Trosort, une solution qui trie automatiquement les vêtements d’occasion.

Assurer l’avenir du commerce de détail physique

Le prix Mercure, qui récompense chaque année le détaillant présentant le concept le plus innovant de Belgique, est décerné cette année à DreamLand, après une transformation stratégique remarquée sur un marché du jouet particulièrement concurrentiel, où le commerce de détail physique est soumis à une forte pression de la part des acteurs en ligne et de la concurrence sur les prix. La société ToyChamp Holding, propriété de la famille Nolmans, a regroupé ToyChamp, DreamLand, FUN et les rayons jouets de Cora sous une seule marque, en misant résolument sur l’échelle, l’orientation marque et l’expérience en magasin.

Le jury salue l’esprit d’entreprise qui a présidé à l’acquisition et à la relance de DreamLand, ainsi que la rapidité et l’efficacité de l’intégration opérationnelle. Derrière le renouveau de la marque se cache en effet une transformation plus large : consolidation, intégration logistique, économies d’échelle, organisation renouvelée et positionnement clair axé sur l’inspiration et l’expérience. DreamLand démontre qu’un détaillant belge doté d’une vision, d’une concentration et d’une capacité d’exécution peut non seulement pérenniser le commerce de détail physique, mais aussi s’étendre avec succès aux Pays-Bas.

Tri automatique des vêtements d’occasion

Pour la première fois, Comeos a également décerné le prix Cupido, qui récompense la start-up proposant la solution la plus prometteuse pour le secteur du commerce de détail. Le lauréat est Trosort, qui propose une solution innovante et évolutive à un problème concret du commerce de détail : le traitement manuel, lent et peu transparent des vêtements d’occasion. La solution allie technologie et durabilité : les vêtements sont automatiquement numérisés, évalués, tarifés et affectés au canal le plus approprié, tel que la revente, la réparation, le surcyclage ou le recyclage.

Le jury apprécie la dynamique avérée de l’entreprise : la solution est déjà opérationnelle chez des clients dans plusieurs pays et dispose d’un pipeline de croissance international pertinent. Trosort est une jeune entreprise belge qui commercialise sa technologie à l’international, démontrant ainsi que l’innovation belge peut avoir un impact mondial. La combinaison de la pertinence pour le commerce de détail, de l’innovation technologique, de l’économie circulaire, d’une efficacité prouvée et d’un potentiel de croissance international fait de Trosort le vainqueur incontestable.