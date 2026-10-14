Les Pays-Bas freinent l’assouplissement des horaires d’ouverture des magasins

Les Pays-Bas renoncent à l’idée d’assouplir davantage les horaires d’ouverture des magasins. Le gouvernement s’en tient à la loi actuelle sur les horaires d’ouverture des commerces et laisse aux communes le soin de décider dans quelle mesure les magasins peuvent ouvrir le dimanche et les jours fériés. Et ce, alors que la Belgique prend justement le contre-pied de cette tendance.

Laisser les communes en décider

Après une nouvelle évaluation, la ministre néerlandaise des Affaires économiques, Heleen Herbert, ne voit aucune raison de modifier la loi sur les horaires d’ouverture des commerces. Il n’y aura donc pas de suite aux projets de son prédécesseur, Vincent Karremans, visant à réduire davantage les restrictions nationales.