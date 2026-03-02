Belgique - FR
Écrit par Pauline Neerman
[En Images] L’Armée du Salut ouvre une boutique de seconde main sur Roblox

Général2 mars, 2026

L’Armée du Salut a ouvert la première boutique d’occasion numérique dans le métaverse : l’organisation américaine a ouvert une boutique d’occasion numérique sur la plateforme de jeux Roblox. Les jeunes peuvent y acheter des articles virtuels.

Magasin de seconde main 2.0

L’Armée du Salut américaine (The Salvation Army) se lance, selon ses propres termes, dans une « mission » auprès des générations Z et Alpha : afin d’atteindre les jeunes, l’organisation caritative a lancé le 19 février Thrift Score, la première boutique d’occasion virtuelle au monde. La boutique souhaite allier durabilité, jeux vidéo et impact social.

