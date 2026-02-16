Extra Shop met en avant ses prix bas

La chaîne belge de magasins non alimentaires Extra Shop lance « Les Touptiprix » : une gamme permanente de plus de 500 produits de consommation courante proposés toute l’année à des prix très bas.

« Rendre les prix les plus bas visibles et transparents »

« « Nous voulons que nos clients puissent acheter à prix bas toute l’année, pas seulement pendant les périodes de soldes », explique Stephan Lesage, CEO d’Extra Shop. « Avec Les Touptiprix, nous rendons nos prix les plus bas visibles et transparents, sur des produits dont tout le monde a besoin. »

Concrètement, il s’agit d’une offre de plus de 500 produits ménagers, produits de soin et articles de cuisine, de salle de bain et de décoration. Les produits sont reconnaissables dans tous les magasins Extra Shop grâce à un logo clair et coloré. Le détaillant souhaite ainsi rendre les économies visibles, immédiates et accessibles, sans comparaisons compliquées ni attente de promotions temporaires.

Le lancement de Les Touptiprix s’inscrit dans une dynamique plus large au sein de l’entreprise. En octobre dernier, Extra Shop a annoncé l’ouverture de trois nouveaux magasins dans les centres commerciaux Cora d’Anderlecht, Woluwe et Rocourt.