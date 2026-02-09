Hamilton Bright s’appelle désormais Smollan

(Publireportage) Le passage de Hamilton Bright à Smollan est plus qu’un simple changement de nom. Il s’agit de la combinaison d’un engagement local et d’une force de frappe internationale, conçue pour permettre aux marques de s’imposer dans un parcours d’achat de plus en plus complexe.

Un nom familier, un nouvel avenir

Le 20 janvier 2026, Hamilton Bright a franchi une étape importante dans son développement : l’entreprise a poursuivi ses activités sous le nom de Smollan. Ce changement de nom ne représente pas seulement une nouvelle marque, c’est aussi un choix stratégique conscient qui renforce la position de l’entreprise dans le Benelux et au-delà.

Depuis plus de 25 ans, Hamilton Bright était un partenaire de confiance pour des marques dans des secteurs tels que les produits de grande consommation, l’électronique grand public, les produits de beauté et de santé et le bricolage. Au cours de cette période, l’entreprise s’est forgé une solide réputation en soutenant les marques dans les domaines de la vente sur le terrain, du merchandising, des activations, de l’expérience en magasin et de l’assistance à la vente au détail sur le terrain.

Smollan : la puissance d’une marque mondiale

Hamilton Bright n’est pas une inconnue sur le plan international. Depuis 2017, l’entreprise fait partie du groupe Smollan, l’un des plus grands acteurs du marketing de terrain et des solutions de distribution dans le monde. Avec plus de 90 000 collègues dans plus de 60 pays, Smollan est un partenaire international pour les marques qui cherchent à avoir un impact en magasin et en dehors.

Le fait que Hamilton Bright soit maintenant officiellement Smollan n’est pas une rupture avec le passé, mais un pas en avant logique et puissant. Ce changement de nom permet de créer une seule identité à la fois internationale et reconnaissable. Cela permet d’avoir plus de force de frappe, plus d’efficacité et un positionnement plus clair vis-à-vis des clients et des partenaires.

Quels sont les avantages pour les marques et les distributeurs ?

L’intégration complète au sein de la marque Smollan permet aux clients d’accéder aux avantages d’un réseau mondial sans compromettre l’expertise locale. Cela se traduit par des avantages clairs :

Portée internationale

Les clients bénéficient d’une organisation qui associe l’expertise mondiale, les meilleures pratiques et les solutions innovantes à une exécution locale.

Accès à la technologie et aux données

En intégrant des systèmes et des technologies globales, Smollan peut utiliser les données de manière plus intelligente pour analyser et optimiser les interactions avec les consommateurs.

Puissance créative

La créativité internationale et l’exécution locale vont de pair pour développer des campagnes pertinentes et percutantes pour le public cible.

Lors d’un changement de marque, la question qui se pose souvent est la suivante : « Qu’est-ce qui change pour nos clients ? » La réponse est claire : ce n’est ni la qualité, ni l’approche, ni les personnes que vous connaissez. Bien que le nom change, l’essentiel de ce qui fait la force de l’entreprise reste inchangé :

Une attention personnelle et des lignes de communication courtes ; les équipes restent impliquées au niveau local aux Pays-Bas et en Belgique.

Les contacts familiers restent les interlocuteurs pour les clients.

L’accent mis sur les résultats, l’engagement et l’orientation client reste central.

Pourquoi le marketing de terrain est indispensable dans le paysage de la distribution d’aujourd’hui

Le marketing de terrain est indispensable dans le paysage actuel de la distribution. Les consommateurs s’orientent de plus en plus en ligne, mais prennent encore souvent leur décision d’achat dans ou autour des magasins physiques. Le rôle du marketing de terrain évolue en conséquence : de la simple visibilité à l’expérience pertinente de la marque au bon moment dans le parcours du consommateur.

Smollan soutient donc ses clients non seulement avec des disciplines classiques telles que le merchandising et l’aide à la vente, mais aussi avec des campagnes d’activation, des événements d’échantillonnage, des points de contact numériques et d’autres points de contact qui correspondent à la façon dont les consommateurs achètent aujourd’hui.

La technologie joue un rôle de plus en plus important à cet égard. Grâce à des outils sophistiqués d’analyse des données, de connaissance des consommateurs et de mesure des indicateurs clés de performance, Smollan rend les résultats perceptibles et mesurables. Cela est essentiel dans un marché où les budgets de marketing sont examinés à la loupe et où les retours sur investissement sont primordiaux.

De l’exécutant opérationnel au partenaire stratégique

Le rôle du marketing de terrain a considérablement évolué ces dernières années. Alors qu’auparavant l’accent était mis sur l’exécution, il évolue de plus en plus vers le soutien stratégique. Smollan a suivi cette évolution et s’est positionné comme un partenaire qui ne se limite pas au magasin.

La combinaison de données provenant de différentes sources, comme les observations en magasin, les performances en ligne et les chiffres de vente, permet de bien comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ces informations constituent la base de conseils ciblés en matière d’optimisation, d’efficacité et de rendement. Ainsi, Smollan aide les marques non seulement à être visibles, mais aussi à être plus performantes.

Naviguer dans un parcours d’achat diffus

Le parcours du consommateur s’est fortement fragmenté ces dernières années. Les consommateurs s’inspirent des médias sociaux, des sites web et des influenceurs, comparent les produits en ligne et ne font souvent leur choix final que dans les magasins physiques ou à proximité. Cette combinaison de points de contact numériques et physiques rend plus difficile pour les marques d’être visibles et pertinentes au bon moment.

C’est précisément pour cette raison que le marketing de terrain joue un rôle de connexion. Smollan rapproche la stratégie et l’exécution, en traduisant les données et les idées en actions ciblées en magasin. Sur la base des données disponibles, on détermine où, quand et avec quel engagement un soutien est nécessaire. Cela signifie que nous nous rendons en magasin à des moments où il y a réellement quelque chose à faire, par exemple pendant les périodes de pointe, les introductions ou les promotions.

Cette approche flexible permet une mise à l’échelle rapide. Des moyens supplémentaires là où c’est nécessaire, moins là où c’est possible. Ainsi, les ressources sont déployées plus efficacement et les marques bénéficient d’une visibilité maximale, précisément aux moments qui comptent dans le parcours du consommateur.

Médias de distribution et nouvelles formes de collaboration

Une autre évolution importante dans le secteur de la distribution est la montée en puissance des médias de distribution. Les promotions sont de plus en plus centralisées par les distributeurs, regroupant plusieurs marques au sein d’une même plateforme ou d’une même campagne. Cela nécessite de nouvelles formes de collaboration entre les distributeurs, les fabricants et les partenaires de marketing sur le terrain.

À cet égard, Smollan joue un rôle de facilitateur en soutenant l’exécution en magasin et en veillant à ce que les campagnes des médias de distribution prennent également vie physiquement. Dans ce contexte, le rôle du marketing de terrain passe d’un rôle de direction à un rôle de coordination et de conseil, l’accent étant mis davantage sur l’alignement et l’efficacité.

Rétrospective et perspectives

Le passage à Smollan a coïncidé avec un moment important : le 25e anniversaire de Hamilton Bright. Ce qui a commencé comme une entreprise locale aux Pays-Bas s’est transformé en une entreprise avec de multiples établissements en Belgique et aux Pays-Bas, visant à renforcer les marques et les distributeurs sur le point de vente.

Sous le nom de Smollan, cette position sera encore renforcée. Prêt pour un avenir où la pensée omnicanale, l’innovation en matière de données et l’expérience du consommateur sont décisives et où les marques continuent à faire la différence surtout en magasin.