Joybuy lance une offensive européenne pour concurrencer Amazon et Bol

JD.com, la plus grande entreprise de commerce électronique de Chine et nouveau propriétaire de la chaîne d’électronique MediaMarkt, lance aujourd’hui sa plateforme en ligne Joybuy dans six pays européens, avec une offre d’environ 100 000 produits.

60 entrepôts

Après plusieurs mois de test bêta, Joybuy fait aujourd’hui son lancement officiel en Europe : la plateforme de commerce électronique promet une livraison le jour même à 40 millions de consommateurs dans les zones urbaines du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, pour les commandes passées avant 11 h et dépassant un seuil minimum.

Joybuy propose plus de 100 000 produits, allant des grandes marques telles qu’Apple et Samsung aux produits de consommation courante. Pour assurer la logistique, Joybuy peut s’appuyer en Europe sur plus de 60 entrepôts, totalisant plus de 300 000 m², et plus de 49 000 points de retrait. L’entreprise a en partie importé sa propre technologie d’automatisation depuis la Chine.

Service de livraison rapide

Pour la livraison, JD.com a lancé plus tôt cette année le service de livraison rapide JoyExpress, doté d’une flotte de camions, de camionnettes et de vélos électriques aux couleurs reconnaissables de l’entreprise. Le service de livraison prévoit également d’offrir, dans une phase ultérieure, un soutien à la livraison à ses partenaires commerciaux.

L’arrivée de la plateforme chinoise est considérée comme une menace potentielle pour Amazon en Europe, ainsi que pour les plateformes locales telles que Bol au Benelux. Une précédente tentative de JD.com de concurrencer le marché européen via sa filiale Ochama s’est avérée infructueuse. Entre-temps, l’entreprise chinoise a toutefois racheté le détaillant d’électronique Ceconomy, propriétaire de MediaMarkt et Saturn, pour 2,2 milliards d’euros. JD.com aspire à une croissance internationale alors que l’économie chinoise ralentit.