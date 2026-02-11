JD.com lance son service de livraison européen JoyExpress

JD.com lance JoyExpress, son propre service de livraison rapide destiné à soutenir la nouvelle plateforme de vente au détail européenne Joybuy. Dans un premier temps, le service sera lancé au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France.

Bientôt disponible pour les partenaires commerciaux

Joybuy, la nouvelle activité de vente au détail en ligne du géant chinois du commerce électronique JD.com en Europe, est actuellement en phase de test bêta et sera lancée en mars. JoyExpress livrera les commandes passées sur cette plateforme le jour même ou le lendemain au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Dans les grandes villes, un service intégré de livraison et d’installation pour les gros appareils électroménagers sera également mis en place. C’est ce qu’annonce l’entreprise sur son blog.