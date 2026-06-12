Comment Joybuy veut devancer Amazon en Europe

Grâce à un service de livraison plus rapide, une gamme de produits optimisée et des prix compétitifs, Joybuy, filiale du géant chinois JD.com, entend se faire une place sur le marché européen.

« Summer Black Friday »

Depuis son lancement en début d’année, la boutique en ligne Joybuy, la branche européenne de JD.com, ne cesse de faire parler d’elle. Plus tôt cette semaine, on a appris que l’acteur du commerce électronique avait l’intention d’autoriser également des vendeurs externes sur sa plateforme à partir du second semestre 2026, via un modèle de place de marché. De plus, l’entreprise a également annoncé le lancement d’un « Summer Black Friday », un événement promotionnel qui semble calqué sur sa campagne annuelle « 618 », le deuxième plus grand événement commercial en Chine après le « 11.11 » d’Alibaba, ou Singles Day.