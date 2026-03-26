Le discounter Action, plein d’ambition, s’implantera aux États-Unis

Action prévoit d’ouvrir ses premiers magasins aux États-Unis fin 2027 ou début 2028. En Europe, le discounter s’implante cette année en Croatie et en Slovénie, puis en Bulgarie l’année prochaine. 400 ouvertures de magasins sont prévues.

Après une étude de marché approfondie

Action prévoit d’ajouter au moins 400 magasins en 2026 et de pénétrer deux nouveaux marchés. Le 11 mars, le premier magasin a ouvert ses portes en Croatie, suivi d’un deuxième huit jours plus tard. Les premières réactions des clients sont très positives, avec de longues files d’attente devant les magasins, indique le détaillant. Après l’été, Action ouvrira son premier magasin en Slovénie. L’année prochaine, la Bulgarie deviendra le 17e marché européen du discounter.

Mais cela ne s’arrête pas là : le détaillant a achevé une étude de marché approfondie sur les États-Unis, qui révèle un potentiel évident pour le concept Action. Fin 2027 ou début 2028, l’entreprise souhaite ouvrir son premier magasin dans le sud-est des États-Unis. L’ambition est d’avoir déjà 100 magasins aux États-Unis d’ici la fin de l’année 2030. En prévision de cette expansion, Action met actuellement en place une organisation locale, qui combine l’expertise locale en matière de distribution avec des dirigeants expérimentés d’Action.

L’année dernière, le chiffre d’affaires net d’Action a augmenté de 16 % pour atteindre 16 milliards d’euros, la croissance comparable s’est élevée à 4,9 % et l’EBITDA opérationnel a progressé de 14 % pour atteindre 2,367 milliards d’euros.