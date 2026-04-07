La Chine publie de nouvelles directives sur le commerce électronique sous la pression de l’Europe

Une semaine après la visite d’une délégation de l’UE à Pékin, les autorités chinoises ont publié de nouvelles directives invitant les commerçants en ligne à mettre leur offre en conformité avec la réglementation internationale.

Réponse aux préoccupations européennes

La nouvelle directive, à laquelle ont collaboré plusieurs instances gouvernementales, vise à mieux aligner le développement du marché intérieur sur les attentes réglementaires internationales. Cette initiative intervient seulement une semaine après qu’une délégation de l’Union européenne, lors d’une visite à Pékin, a soulevé la question de la forte augmentation des produits dangereux et contrefaits entrant dans l’UE via des plateformes transfrontalières. Les préoccupations concernant l’accès limité des entreprises européennes au marché intérieur chinois figuraient également à l’ordre du jour.

Les nouvelles directives chinoises semblent être une réponse à ces préoccupations. Elles appellent à un équilibre entre l’expansion mondiale et une surveillance intérieure plus stricte, l’efficacité ne devant pas se faire au détriment de l’équité, rapporte Reuters. Des zones pilotes pour le commerce électronique transfrontalier permettraient de tester de nouvelles règles et normes de sécurité. La Chine souhaite également encourager les entreprises à créer des centres d’achat à l’étranger, à accroître les importations de produits de haute qualité et à faciliter l’accès des produits internationaux au marché chinois.

Le mois dernier, l’Union européenne a convenu de réviser en profondeur son système douanier. Les plateformes de commerce électronique chinoises pourraient se voir infliger des amendes de plusieurs millions d’euros s’il s’avère qu’elles facilitent la vente de produits illégaux ou dangereux aux consommateurs européens. Les experts doutent que les nouvelles directives chinoises changeront réellement les relations commerciales.