La faillite de la filiale belge du GH Group risque de porter un coup dur au secteur immobilier

La faillite des 21 sociétés belges du GH Group, l’empire immobilier de Gérald Hibert, est désormais pratiquement inévitable. Le secteur immobilier belge observe avec inquiétude cette chute imminente, car de nombreux sites commerciaux emblématiques sont concernés.

Galerie Louise

La branche belge du GH Group se dirige définitivement vers la faillite, maintenant que la cour d’appel de Bruxelles a déclaré irrecevable la demande de procédure de redressement judiciaire. Ces sociétés représentent ensemble un portefeuille immobilier d’environ 400 millions d’euros, avec des immeubles situés dans des emplacements de premier choix, notamment à Bruxelles, Anvers, Gand et Bruges.