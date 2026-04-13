La faillite d’un magnat de l’immobilier traînera-t-elle les Galeries Louise dans son sillage ?

L’administrateur judiciaire de l’empire immobilier bruxellois de Gérald Hibert a demandé la faillite. Des bâtiments emblématiques, tels que les Galeries Louise et le Toison d’Or, risquent ainsi de tomber entre les mains des créanciers. Les commerçants locaux attendent avec inquiétude.

900 millions d’euros de dettes

Le secteur immobilier bruxellois est en ébullition suite à la faillite imminente de Sogefibel, l’un des principaux acteurs du marché immobilier commercial. Le bâtiment Toison d’Or, entre autres, appartient à la holding depuis 2016. L’homme d’affaires Gérald Hibert avait alors racheté le centre commercial pour 190 millions d’euros.