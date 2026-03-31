Le commerce alimentaire en ligne est déjà le deuxième secteur en importance aux Pays-Bas

Les consommateurs néerlandais dépensent déjà presque autant en ligne pour l’alimentation que pour les voyages. Alors que les dépenses consacrées aux services tels que les voyages et les événements sont en baisse, les produits physiques regagnent du terrain, en partie grâce aux boutiques en ligne chinoises.

Les produits tirent la marche

Le marché néerlandais du commerce électronique se stabilise après des années d’expansion, comme le montrent les chiffres du Thuiswinkel Markt Monitor. En 2025, les consommateurs ont dépensé au total 35,7 milliards d’euros en achats en ligne, soit une baisse de 1 % par rapport à l’année précédente. Le nombre d’achats en ligne est resté stable à 347 millions de transactions, mais leur composition a considérablement changé.