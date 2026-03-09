Le plus grand centre commercial des Pays-Bas victime d’une fuite de données

Westfield Mall of the Netherlands, le plus grand centre commercial couvert des Pays-Bas, a été victime d’une fuite de données qui pourrait avoir compromis les données personnelles de ses membres et abonnés à la newsletter.

Aucune donnée financière

Des personnes non autorisées ont eu accès à une base de données contenant les coordonnées des abonnés à la newsletter et des membres du programme de fidélité Westfield Club, a annoncé le centre commercial dans un e-mail adressé aux clients concernés. Le nombre de personnes touchées n’est pas connu. L’entreprise souligne toutefois qu’aucune donnée financière n’a été compromise. Les numéros de compte bancaire, les données de carte de crédit et les mots de passe ne figuraient pas dans la base de données concernée, mais les noms et prénoms, adresses e-mail, numéros de téléphone, codes postaux et dates de naissance y figuraient.

Il n’y a pour l’instant aucune indication que ces données aient été utilisées à des fins malveillantes, mais le centre commercial met en garde contre d’éventuelles tentatives de phishing. Il est donc recommandé aux membres d’être vigilants face à tout appel téléphonique, e-mail ou SMS inattendu. Mall of the Netherlands affirme ne jamais demander de numéros de carte ou de mots de passe par e-mail, téléphone ou SMS. Le centre commercial a signalé l’incident aux autorités chargées de la protection des données. URW, le gestionnaire du centre commercial, a déposé plainte auprès des autorités compétentes.