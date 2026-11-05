Le premier magasin Miniso de Belgique s’installera à Broeklin ; Prego ! et Mango confirment également

Broeklin Brussels, le nouveau quartier dédié aux activités professionnelles et au commerce qui devrait ouvrir ses portes à l’automne 2029, a décroché une première belge avec Miniso. Le projet annonce d’autres noms.

Seize locataires déjà connus

Le détaillant chinois Miniso, spécialisé dans l’art de vivre et connu pour son mélange coloré de produits design destinés à un usage quotidien, d’objets de collection et de cadeaux, ouvrira bientôt son premier magasin en Belgique, par l’intermédiaire de son franchisé Firce Capital. C’est ce qu’annonce Broeklin, le centre commercial qui verra bientôt le jour le long du ring de Bruxelles. La chaîne est déjà présente dans plus de 110 pays et compte désormais plus de 8 300 magasins. Il s’agit déjà du seizième enseigne à annoncer sa participation au projet commercial.

Plus tôt cette semaine, on a appris que Prego !, la chaîne belge de traiteurs italiens, ouvrirait également un établissement dans ce centre commercial. La chaîne de mode espagnole Mango sera également présente avec un magasin phare réparti sur trois étages.