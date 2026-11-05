Tom&Co réduit ses magasins français, mais passe à la vitesse supérieure en Belgique

Tom&Co réduit son réseau de magasins en France, alors que les pertes continuent de s’alourdir. En Belgique, l’enseigne spécialisée dans les animaux de compagnie passe justement à l’offensive : d’ici 2030, la chaîne prévoit d’ouvrir jusqu’à soixante-dix nouveaux magasins. Fait remarquable, le détaillant reprend également sous sa propre gestion les magasins franchisés.

La France se réduit

L’année dernière, Tom&Co a fermé quinze magasins français déficitaires. Il ne reste donc plus que 56 points de vente, rapporte De Tijd. C’est surtout dans le sud-ouest que des magasins situés trop loin des centres de distribution ont dû fermer leurs portes. La chaîne se concentre désormais sur les régions situées au nord de la Loire.