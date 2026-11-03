[RetailDetail Night] La vague chinoise dans le retail : une menace ou une opportunité ?

JD.com fait son entrée chez MediaMarkt, Temu et Shein conquièrent les consommateurs européens et TikTok Shop bouleverse les règles du jeu du commerce en ligne. L’Europe doit-elle se prémunir contre les géants chinois de la distribution, ou nos distributeurs ont-ils au contraire des leçons à tirer d’eux ? Lors de la RetailDetail Night du 19 novembre, quatre personnalités éminentes du secteur participeront au débat.

Se défendre ou apprendre ?

L’avancée chinoise dans le commerce de détail européen est désormais imparable. Avec l’entrée de JD.com au capital de Ceconomy, la société mère de MediaMarkt, le géant chinois du commerce électronique obtient un accès direct aux rues commerçantes européennes. Dans le même temps, Temu, Shein et TikTok Shop mettent la pression sur le marché grâce à des prix très compétitifs, un développement de produits ultra-rapide et une technologie numérique de pointe.

L’impact va bien au-delà des produits bon marché et des colis en provenance de Chine. Les acteurs chinois disposent de chaînes d’approvisionnement particulièrement efficaces, recourent à l’intelligence artificielle à grande échelle et expérimentent des modèles économiques qui remettent en question le commerce de détail européen traditionnel. Mais la Chine représente-t-elle uniquement une menace ? Et si la plus grande menace s’avérait être en même temps la meilleure école ?

Quatre PDG, quatre points de vue

Lors de la RetailDetail Night, le 19 novembre, quatre experts du commerce de détail croiseront le fer sur l’avenir du commerce de détail européen.

Olivier Van den Bossche ( MediaMarkt ) est au cœur de cette mutation. Le 3 novembre, JD.com a obtenu l’autorisation définitive des autorités européennes pour le rachat de Ceconomy. La transaction sera finalisée d’ici quelques jours. Que signifie l’arrivée d’un propriétaire chinois ?



) est au cœur de cette mutation. Le 3 novembre, JD.com a obtenu l’autorisation définitive des autorités européennes pour le rachat de Ceconomy. La transaction sera finalisée d’ici quelques jours. Que signifie l’arrivée d’un propriétaire chinois ? Peter De Sutter ( e5 ) représente l’entrepreneur local du commerce de détail. Comment une chaîne de mode européenne peut-elle se démarquer face à des plateformes chinoises qui rivalisent sur les prix, la rapidité et l’assortiment ?



) représente l’entrepreneur local du commerce de détail. Comment une chaîne de mode européenne peut-elle se démarquer face à des plateformes chinoises qui rivalisent sur les prix, la rapidité et l’assortiment ? Steven Van den Bossche ( Hermie ) aborde ce défi sous l’angle du commerce électronique. Comment une boutique en ligne belge prospère peut-elle tenir tête à des plateformes disposant d’une envergure considérable et d’une avance technologique ?



) aborde ce défi sous l’angle du commerce électronique. Comment une boutique en ligne belge prospère peut-elle tenir tête à des plateformes disposant d’une envergure considérable et d’une avance technologique ? Pascal De Greef (Comeos) replace le débat dans un cadre économique et politique plus large. Comment l’Europe peut-elle garantir une concurrence loyale sans freiner l’innovation et les investissements ?

Le débat va au-delà de la simple question de savoir si l’Europe doit protéger ses frontières. Les détaillants européens doivent-ils surtout craindre la Chine, ou doivent-ils au contraire se tourner de toute urgence vers ce pays pour assurer leur propre avenir ? Cette question stimulante constitue le point de départ de l’un des moments forts de la RetailDetail Night 2026.

Le jeudi 19 novembre, la RetailDetail Night réunira plus de 400 professionnels du commerce de détail pour une soirée ponctuée de discours d’ouverture, de remises de prix, de rencontres professionnelles et d’un dîner buffet. Plus de 80 % des places sont déjà réservées.