Un investisseur immobilier néerlandais acquiert le centre commercial Les Grands Prés

Eurocommercial, le groupe immobilier néerlandais qui possède déjà le Woluwe Shopping en Belgique, a racheté le centre commercial Les Grands Prés à Mons pour 265 millions d’euros. Le propriétaire va chercher à créer des synergies entre les deux complexes.

Renforcer l’offre

Les Grands Prés abrite plus de 100 magasins sur 27 000 m², affiche un taux d’occupation de 97 % et attire chaque année plus de 6,5 millions de visiteurs. Selon les experts, le prix d’acquisition est plutôt bas compte tenu du succès du centre commercial, rapporte le journal économique De Tijd. Le centre commercial appartenait à l’investisseur allemand Union, qui subit la pression de ses investisseurs. Les magasins Carrefour et IKEA situés à proximité, sur le même site, ne font pas partie de la transaction.