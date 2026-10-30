Amazon voit son commerce en ligne s’essouffler dans le tumulte de l’IA

Alors que les services cloud d’Amazon enregistrent une croissance record, le moteur de la boutique en ligne bat de l’aile. Les ventes de produits progressent à peine de 2 % et les recettes publicitaires perdent également de leur élan. De plus, les assistants d’achat basés sur l’IA menacent de mettre sous pression le modèle économique lucratif du géant du commerce électronique.

Prime Day avancé

Les résultats trimestriels d’Amazon présentent deux facettes. Le géant américain de la technologie a vu son chiffre d’affaires total augmenter de 12 % au troisième trimestre, pour atteindre 201,9 milliards de dollars (181,4 milliards d’euros), mais ses activités de vente au détail proprement dites connaissent une croissance nettement plus lente. Les ventes directes de produits n’ont augmenté que de 2 %, pour atteindre 68,5 milliards de dollars (61,5 milliards d’euros), soit le taux de croissance le plus faible depuis trois ans. Cela contraste fortement avec le service cloud AWS, qui a progressé de 39 % pour atteindre 46 milliards de dollars (41,3 milliards d’euros).