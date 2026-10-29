Broeklin recrute Burger King, Wear et la fille de Bart Verhaeghe

Broeklin Brussels annonce à nouveau trois nouveaux locataires. Parallèlement, Lisa Verhaeghe prend la direction du projet immobilier lancé par son père, Bart Verhaeghe, il y a près de vingt ans.

Un deuxième opérateur télécom s’installe

La liste des locataires de Broeklin Brussels ne cesse de s’allonger. Le concept de mode Wear, l’opérateur télécom Proximus et la chaîne de restauration rapide Burger King confirment leur arrivée dans ce nouveau quartier de bureaux et de commerces, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2029.